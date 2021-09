Verdades Secretas hoje: onde assistir, horário e resumo do capítulo desta segunda-feira (6)

A TV Globo exibe nesta segunda-feira (6) o oitavo capítulo da reprise de Verdades Secretas, que vai ao ar logo após o programa a novela Império.

Resumo de Verdades Secretas (03/09)

Darlene aconselha Angel e afirma que se ela fizer algo errado contará tudo para Hilda e Carolina. Anthony sugere que Igor tenha um filho com Pia para que a moça o peça em casamento. Giovanna afirma a Alexandre e Pia que conseguirá se sustentar sozinha.

Pia desconfia de que Alexandre esteja apaixonado. Angel recusa a carona de Darlene e Carolina fica intrigada. Giovanna decide se aproximar de Angel para se tornar modelo.

Com o dinheiro de Angel, Hilda consegue suspender o leilão de seu apartamento. Eziel comenta com Angel o que ouviu de Darlene sobre seu trabalho de modelo.

Fanny revisa seu contrato com a empresa de Alexandre. Larissa perde um trabalho por ter passado a noite com Sam. Angel pergunta a Alexandre se ele quer se casar com ela.

Horário

Verdades Secretas vai ao ar hoje, 06/09, às 22h35 logo após a novela Império, na TV Globo.