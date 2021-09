Verdades Secretas hoje: onde assistir, horário e resumo do capítulo desta quinta-feira (23)

A TV Globo exibe hoje, quinta-feira (23), mais um capítulo da reprise de Verdades Secretas. A novela vai ao ar logo após a série Sob Pressão, às 23h25.

Veja o resumo de Verdades Secretas de hoje (23)

Alex disfarça a tensão ao ver Angel, e Samia percebe. Angel beija Guilherme para provocar Alex. Fanny pede que Visky descubra se Anthony se afastou de Giovanna.

Anthony revela a Fábia que encontrou uma nova forma de ganhar dinheiro. Nina comenta com Giovanna que Alex e Angel se conheceram no desfile da Like. Angel e Alex conseguem despistar Giovanna.

Giovanna diz a Alex que está apaixonada e quer casar. Angel e Guilherme anunciam seu namoro e Alex se irrita. Alex afirma a Angel que a trará de volta para ele. Giovanna arma um encontro entre Alex e Anthony. Alex briga com Anthony

