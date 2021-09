Verdades Secretas 2: primeiro teaser mostra briga entre Angel e Giovanna devido à morte de Alex

O primeiro teaser de "Verdades Secretas 2", divulgado pelo Globoplay na quinta-feira (23), mostra Angel (Camila Queiroz) e Giovanna (Agatha Moreira) tendo uma briga devido à morte de Alex (Rodrigo Lombardi).

Giovanna, filha do empresário, tem certeza de que o pai foi assassinado por Angel. Ao longo da trama, que será exibida no serviço de streaming do Grupo Globo, ela tentará provar as suspeitas que tem com a ajuda do personagem de Romulo Estrela.

Assista ao primeiro teaser de 'Verdades Secretas 2':

Cenas quentes, personagens marcantes, novos rostos e o mundo da moda estarão na produção exclusiva escrita por Walcyr Carrasco.

Também é possível ver nas imagens Romulo Estrela e Camila Queiroz em um encontro provocador, além da repaginada que Visky (Rainer Cadete) deu no visual e um desfile luxuoso.

Sobre a novela

"Verdades Secretas" foi originalmente exibida em 2015 e retratou tráfico e consumo de drogas, prostituição de adolescentes, aborto, adultério, bullying escolar, além de mostrar o impacto que uma família desestruturada da elite pode ter sobre os filhos.

Walcyr Carrasco já havia confirmado em 2018 a vontade de criar uma segunda edição da série, que teve bons índices de audiência e também de repercussão tanto da crítica, quanto nas redes sociais.

O último capítulo da novela gerou 26,5 milhões de visualizações na rede social durante seu horário de exibição, das 22h55 às 2h35.

A segunda temporada terá a parceria do autor com a diretora Amora Mautner, que trabalharam juntos em "A Dona do Pedaço" e "O Cravo e a Rosa".

Não deverá voltar para a segunda temporada, no entanto, a atriz Grazi Massafera, que deu vida a Larissa, e chegou a ser indicada ao Emmy Internacional pelo personagem.