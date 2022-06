Vendedora de cocada convidada do 'É De Casa' se pronuncia sobre racismo estrutural

A vendedora Silene, uma das convidadas do programa 'É De Casa' do último sábado (11), se pronunciou sobre o episódio com a apresentadora Talitha Morete, acusada de racismo nas redes sociais. No programa, a doceira reproduziu uma receita de cocada e o momento viralizou entre os usuários do Twitter.

Em publicação no Instagram, Silene disse estar perdida com a repercussão da história, além de surpresa com a quantidade de mensagens de apoio que tem recebido.

"Eu escrevo não para diminuir ou banalizar as dores, pois sei que muitos se sentiram machucados com a cena, porém naquele momento eu não tive esse sentimento", começou no relato.

Em seguida, Silene afirmou ter se sentido acolhida por todos do programa, agradeceu Thalita e ainda disse que não deseja repercutir nenhum tipo de violência.

"As sutilezas de quem tem consciência racial e consegue responder com delicadeza os desafios diários que temos que enfrentar".

Manoel Soares, você me representa.

#vozpreta #revistaraça pic.twitter.com/JZ32uIcSm4 — Revista Raça (@revista_raca) June 13, 2022

"Fui muito bem recebida e acolhida por todos. Para quem não sabe, Thalita foi um instrumento para que eu pudesse ter a oportunidade de ser a apresentada a vocês, e sou muito grata por isso", escreveu.

Por fim, também agradeceu a gentileza de Manoel Soares, outro apresentador do programa, durante o momento em que recebeu o pedido de Talitha para servir os convidados.

Foto: reprodução

Discussões na web

Um vídeo da última edição do 'É De Casa' repercutiu ao mostrar Talitha pedindo Silene, uma mulher negra, para servir cocadas ao vivo.

"Silene, a dona da cocada, vai fazer as honras da casa. Pode oferecer, por favor, que tá todo mundo querendo a sua cocada, tá Silene?", diz Talitha nas imagens. A história da doceira havia sido contada no início do programa.

Silene foi levada ao 'É De Casa' pela própria apresentadora, que a conheceu enquanto fazia as unhas em um salão de beleza. Sucesso no local onde vende, ela foi convidada para reproduzir a receita na telinha. Ainda na terça-feira (14), a apresentadora se manifestou sobre o caso.

"Como ser humano, como comunicadora, quero transformar esse episódio em aprendizado e num compromisso de vigília antirracista constante. É isso que posso e devo fazer", escreveu.