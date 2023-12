Vendas do Rock in Rio Card começam nesta quinta (7); veja como comprar

O Rock in Rio Card de 2024 começa a ser vendido para o público geral nesta quinta-feira (7), às 19h. O evento, que celebra 40 anos de história nesta edição, vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro do próximo ano, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Entre as atrações confirmadas estão Ed Sheeran, Imagine Dragons, Joss Stone, Ne-Yo, Ludmilla, Ivete Sangalo, Jão, Gloria Groove e Lulu Santos.

Como comprar o Rock in Rio Card 2024?

Ingressos do Rock in Rio Card estarão à venda de forma exclusivamente online pela plataforma da Ticketmaster Brasil.

Valores dos ingressos

Nesta edição, o valor do Rock in Rio Card será:

R$ 755 (inteira)

R$ 377,50 (meia-entrada)

De acordo com a organização do evento, não há cobrança de taxa de serviço. O pagamento pode ser feito por PIX ou cartão de crédito e o valor parcelado em até seis vezes.

Há facilidades para clientes que efetuarem o pagamento com os cartões de crédito Itaú, Itaucard, Credicard e Iti, com 15% de desconto na compra de ingressos, por R$ 641,75 (não cumulativos com a meia-entrada), em até oito vezes sem juros.

O limite de compra do público geral é de até 4 (quatro) ingressos por CPF.

Atrações

A banda Imagine Dragons, conhecida pelos sucessos "Radioactive" e "Thunder", é uma das principais atrações do festival, apesar de o dia de apresentação ainda não ter sido confirmado. Outros confirmados foram Ed Sheeran, Ne-Yo, Joss Stone, além dos cantores brasileiros Ivete Sangalo, Lulu Santos, Gloria Groove, Ludmilla e Jão.

Ne-Yo e Joss Stone estiveram no Brasil recentemente, quando participaram do festival The Town, em São Paulo, realizado pelos mesmos organizadores do Rock in Rio. Ed Sheeran, responsável por canções como "Shape of You" e "Thinking out Loud", foi um dos nomes mais comemorados nas redes sociais.