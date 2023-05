Velório de Palmirinha é aberto ao público nesta segunda-feira (8), em São Paulo

O corpo de Palmira Nery da Silva Onofre, conhecida nacionalmente como Vovó Palmirinha, será velado na cidade de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (8). O enterro será fechado para parentes e amigos à tarde.

A apresentadora estava internada em São Paulo desde o dia 11 de abril e morreu nesse domingo (7), aos 91 anos, por problemas renais crônicos.

Horário aberto ao público

As cerimônias acontecerão no Cemitério do Morumby, na Zona Sul da capital paulista, das 9h às 17h. Os fãs poderão se despedir da "vovó mais querida do Brasil" das 11h às 13h.

O sepultamento de Palmirinha será na sequência. Ela deixou três filhos, seis netos e seis bisnetos.