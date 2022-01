Veja que horas começa o BBB 22 nesta terça-feira (18)

O programa Big Brother Brasil (BBB) 22 vai ao ar nesta terça-feira (18), às 22h35 (horário de Brasília), na TV Globo. O reality show começa logo após a exibição da novela "Um Lugar ao Sol".

De acordo com a programação oficial da emissora, a transmissão do BBB 22 segue no ar até meia-noite e, em seguida, começa o "Jornal da Globo".

Que horas começa o BBB 22?

O programa começa às 22h35, pelo horário de Brasília, nesta terça-feira (18).

Como assistir ao BBB 22?

O público do BBB 22 pode assistir à transmissão do reality pela TV Globo em todo território nacional pelas emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay. O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h.

Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.

Sobre a estreia

O BBB22 estreou nesta segunda-feira (17). Os integrantes do 'Pipoca', grupo que reúne os anônimos do jogo, entrou primeiro na "casa mais vigiada do Brasil". Logo após, o grupo 'Camarote' entrou em cena, porém com a ausência dos participantes Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada, que testaram positivo para Covid-19 e seguem em confinamento em hotel.

O cearense Vyni conquistou o público e rendeu boas risadas desde o vídeo da entrada na casa, que teve direito até a famosa "vaia cearense" e referência ao "Padim Ciço".

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn