Veja que horas começa e quais as atrações da festa de hoje do BBB 24

Os dias de quarta-feira e sábado no BBB 24 são especiais, já que os brothers recebem atrações musicais no confinamento. Nesta semana, por exemplo, quem adentra no programa para animar a comemoração dos confinados tem estilos musicais bem diferentes: Jota Quest e Zeca Pagodinho.

O público do reality, claro, também poderá conferir tudo ao vivo, com a transmissão do início da festa em TV aberta. Quem acompanha por meio do Pay-Per-View conseguirá acompanhar os dois shows e ainda assistir à interação entre os brothers.

Com Rogério Flausino, o Jota Quest promete um repertório extenso e recheado de sucessos já nesta quarta-feira (24). A banda mineira está comemorando 25 anos de carreira com hits como "Amor Maior", "Na Moral", "Blecaute" e "Numa boa".

Enquanto isso, no sábado (27), Zeca Pagodinho comanda a festa junto da participação de Pretinho da Serrinha, trazendo os maiores sucessos do sambista ao palco. Zeca, inclusive, está comemorando 40 anos de carreira e promete antecipar a festa dentro da casa do BBB 24.