Assim como acontece em todo começo de mês, novas semanas trazem novidades ao catálogo da plataforma de streaming Netflix. Entre filmes e séries, a programação da gigante do ramo busca atualizar a cada sete dias tudo que é disponibilizado aos assinantes. Desta segunda-feira (29) até o próximo sábado (3), já em abril, várias produções estarão disponíveis para acesso, por exemplo.

Pensando nisso, reunimos em uma lista o que será possível conferir na plataforma esta semana. Entre os lançamentos, estão as temporadas de estreia das séries 'Eu Vi: América Latina' e 'Demon Slayer'. Confira alguns destaques e a lista abaixo:

Filmes

Luccas Neto em: Acampamento de Férias 3 (29/03)

O longa, que é protagonizado pelo youtuber Luccas Neto, tem direção de Lucas Margutti. Na história, Luccas e Gi passam férias em um acampamento responsável por conduzir a gincana mais famosa do mundo. Entretanto, as implicâncias dos outros participantes também devem aparecer no roteiro.

Octonautas e o Círculo de Fogo (30/03)

A animação britânica mostra uma aventura do grupo 'Octonautas'. Agora, com vulcões em erupção por diversas partes do mundo, eles terão o desafio de salvar o planeta. Entre os dubladores dos personagens estão Simon Greenall, Rob Rackstraw e Jo Wyatt.

Pedro Coelho (31/03)

O filme, lançado em 2018, entra pela primeira vez no catálogo da Netflix. Pedro Coelho, protagonista da produção, é um animal rebelde, responsável por bagunçar a casa do Mr. McGregor. Ao longo da jornada do animal, ele disputa o afeto de Bea.

De Pernas Pro Ar

A franquia de comédia brasileira é mais uma a ganhar destaque na Netflix. Tanto o filme como 'De Pernas Pro Ar 2' ganham estreia no começo de abril na plataforma. No primeiro longa, Alice (Ingrid Guimarães) fecha uma parceria com Marcela para o lançamento de uma loja de artigos eróticos.

Veja os outros filmes na lista:

29/03 - Luccas Neto em: Acampamento de Férias 3

30/03 - Octonautas e o Círculo de Fogo

31/03 - Pedro Coelho

31/03 - Anjos e Demônios

31/03 - Not a Game

01/04 - De Pernas Pro Ar

01/04 - De Pernas Pro Ar 2

01/04 - A Força da Natureza

01/04 - Sparkle

01/04 - Legado Italiano

01/04 - Um Beijo Antes de Morrer

01/04 - A Lenda de Barney Thomson

01/04 - O Misterioso Caso de Judith Winstead

01/04 - Uma Corrida Pela Vida

01/04 - Grace: Stir Up Success

01/04 - Ronaldo

01/04 - A Merry Christmas Miracle

01/04 - Barbie - Princess Adventure

01/04 - Foi Sem Querer

01/04 - Rambo - Programado para Matar

01/04 - Encontrando o Amor

01/04 - O Escorpião Rei 2

01/04 - Inferno Vermelho

Séries

Eu Vi: América Latina (31/03)

A série, que ganha primeira temporada nesta quarta (31), traz contextos macabros para os que se interessam por terror. Inclusa na categoria de reality shows, a produção mostra pessoas contando histórias de fantasmas baseadas em eventos reais. Assustador, não?

Demon Slayer (01/04)

Ainda no intuito de aumentar o catálogo de séries, a Netflix irá apostar cada vez mais nos animes, que já possuem grande destaque na plataforma. Dessa vez, é Demon Slayer quem ganha destaque.

O anime sombrio conta a história de Tanjiro Kamado. Após se afastar de casa durante anos, ele decide voltar para descobrir qual demônio massacrou sua família e seus filhos.

Veja abaixo a lista das outras séries da semana: