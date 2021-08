Veja promoções do Dia da Cerveja em Fortaleza, comemorado mundialmente nesta sexta-feira (6)

Neste ano, não há data melhor para se comemorar o Dia da Cerveja, que cai justamente no start do fim de semana, sendo celebrado mundialmente nesta sexta-feira (6). Promoções e bares abertos, seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19, não faltam.

O Diário do Nordeste separou uma lista de estabelecimentos em Fortaleza com ofertas para os cervejeiros comemorarem. Entre as opções, há cervejas para todos os gostos e até kits.

5 Elementos Cervejaria Artesanal

A 5 Elementos Cerveja Artesenal, oferece uma promoção especial de um dos carros-chefes do local, a cerveja Davi & Golias. O litro da bebida sairá por R$ 25 somente nesta sexta-feira.

A Davi & Golias é uma cerveja do tipo American Pale Ale (APA), com teor alcoólico em torno de 5%. É uma bebida com coloração variando entre amarelo e âmbar, possuindo a quantidade certa de lúpulo, de forma a não amargar muito o sabor.

Legenda: Nesta sexta, a 5E ainda conta com apresentação de banda de rock britânico Foto: Divulgação/5E Cervejaria Artesanal

O estabelecimento oferece também um happy hour de chopes a partir de R$ 6 até as 19h. A Banda "Nós Somos Nós" anima o ambiente com rock britânico a partir das 19h.

Serviço

5E Cervejaria Artesanal

Endereço: Av. Cel. José Philomeno Gomes, 1152 - Luciano Cavalcante - Fortaleza

Horário de funcionamento: Sexta de 16h às 22h e sábado das 11h às 22h

Informações: @5elmementoscervejaria

BeerFest no Super Lagoa

A rede de supermercados Super Lagoa, oferece, nas unidades Santos Dumont e Lago Jacarey, ofertas de chopes e cervejas artesanais da marca Turatti. Com preços que variam entre R$ 10,99 e R$ 19,99 a promoção vale desta sexta-feira até o próximo domingo (8).

Conforme Cleyton Medeiros, Coordenador de Marketing do Super Lagoa, as unidades contam com uma Growler Station — estação de preparação de chopes e cervejas — comandada por uma sommelier de cervejas. O cliente escolhe sua bebida, preparada na hora.

Legenda: Estação de preparação de chopes e cervejas está disponível no Super Lagoa Santos Dumont e Lago Jacarey Foto: Divulgação/Super Lagoa

Ainda é possível tirar dúvidas sobre os sabores e até fazer degustação. As bebidas podem ser pagas no caixa do supermercado, como qualquer compra feita no estabelecimento.

O Super Lagoa ainda conta com preços promocionais para o Dia da Cerveja, válidos até o próximo domingo (8). A Heineken lata 250 ml está saindo por R$ 2,99, enquanto a Stella Artois long neck 275 ml sai a R$ 3,89. A cerveja Eisenbahn pilsen long neck 355 ml é vendida por R$ 3,49.

Serviço

Super Lagoa

Endereços: Unidade Santos Dumont: Av. Santos Dumont, 3860 - Aldeota, Fortaleza / Unidade Lago Jacarey:Av. Pedro Lazar, 877 - Cambeba, Fortaleza

Telefones: Santos Dumont: (85) 2180-1284 / Lago Jacarey (85) 2180-0407

Horários: 7h às 22h

Brava Wine

A Brava Wine tem promoção de cervejas com brindes para os amantes cervejeiros. O "Kit Cerveja Turatti Lager" vem com quatro cervejas Turatti lager 500 ml e um porta-cerveja com capacidade para quatro garrafas.

O conjunto sai por R$ 229,39, em preço válido até a próxima segunda-feira (9).

Legenda: Kit contém quatro cervejas e um porta-bebidas Foto: Divulgação/Brava Wine

Serviço

Brava Wine

Veja mais produtos no Instagram: @lojabravawine

Endereço: Av. Padre Antônio Tomás, 850, Loja 01, Aldeota, Fortaleza - CE

Pedidos: na loja física ou no aplicativo Brava Wine (iOS e Play Store)

Informações: WhatsApp (85) 98183-4755 / (85) 3039-0008

Cervejaria Capitosa

A Cervejaria Capitosa criou o Kit Dia da Cerveja para seus clientes, e oferta o conjunto até o próximo domingo (8). O kit consiste em quatro garrafas de 500 ml da linha Acolhedora, com um copo Emerald e uma ecobag.

Legenda: Cervejaria oferece kit especial do Dia da Cerveja até domingo (8) Foto: Reprodução/Instagram

Oferta sai a R$ 99 e pode ser retirada no bar da fábrica da Capitosa, localizada no bairro Lagoa Redonda. Uma das cervejas do kit é a IPA, que conta com cor amarela intensa, aroma maltado, notas de compota de laranja e mattes caramelo.

Segundo informações do site da cervejaria, a IPA é definida como "macia com leve aquecimento". O teor alcoólico é de 6,5%.

Serviço:

Cervejaria Capitosa

Endereço: Av. Recreio, 1210 – Lagoa Redonda, Fortaleza

Horários: Sextas das 18h às 21h, sábados das 11h às 21h e domingos das 11h às 18h

Informações: @cervejariacapitosa