Veja o resumo de 'A Vida da Gente' desta sexta-feira (26)

No capítulo desta sexta-feira (26) da novela 'A Vida da Gente', que vai ao ar de segunda a sábado a partir das 18h25 na Rede Globo, Rodrigo levará a filha dele, a pequena Júlia, para a casa de Lourenço e Celina.

Resumo de 'A Vida da Gente' de hoje

Rodrigo levará Júlia para a casa de Lourenço e Celina. Enquanto isso, Eva conversa com o diretor da empresa para manter o patrocínio de Ana, que se acidentou.

Com a chegada de Rodrigo, Celina ajuda a cuidar de Júlia. Nesse meio, Lourenço tenta disfarçar o incômodo com a presença de Júlia em casa.

Após o pedido de patrocínio, Eva se recusa a sair do lado de Ana. Enquanto isso, Iná incentiva Manuela, irmã de Ana, a se alimentar para melhorar logo da febre.

Marcos fala para Olívia que verá sua apresentação no coral e Dora gosta. Laudelino fica chateado com a falta de cuidado de Iná, que está focada na neta, com ele. Maria ajuda Rodrigo a cuidar de Júlia.