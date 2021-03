Veja o resumo de 'A Vida da Gente' desta segunda-feira (29)

No capítulo desta segunda-feira (29) da novela 'A Vida da Gente', exibida na Rede Globo a partir das 18h25, Vitória exigirá que Eva repasse parte dos recursos ganhos por Ana com patrocínios como tenista. Entretanto, o pedido não será tão bem avaliado.

Resumo de 'A Vida da Gente' de hoje

Jonas, pai de Rodrigo, faz proposta para acompanhar Cris até clínica de fertilização. Enquanto isso, longe do ambiente familiar, Rodrigo pergunta se Lourenço, tio dele, se ele deseja mesmo ser pai.

Moema se oferece para ajudar Manuela, a irmã de Ana, e Iná fica comovida. Rodrigo brinca com Júlia, filha que é fruto do relacionamento com a tenista, na pracinha. Já Manuela escreve no blog que fez para Ana.

Maria defende Ana dos comentários de Cris, esposa do pai de Rodrigo, e pede demissão por conta da situação. Dora e Marcos conversam sobre questões conjugais e acabam se beijando. Iná visita Ana, enfurecendo Eva com a atitude. Em meio à discussão, Iná dá um tapa no rosto de Eva.