No capítulo desta quarta-feira (31) da novela 'A Vida da Gente', exibida na Rede Globo a partir das 18h25, Eva vai proibir que presente deixado por Manuela à Ana seja utilizado dentro do hospital.

Resumo de 'A Vida da Gente' de hoje

Com raiva, Eva proíbe a enfermeira de usar o CD que a filha Manuela deixou para Ana. Enquanto isso, Manuela escuta Alice confessar que tem curiosidade de saber quem é seu pai.

Laudelino tenta disfarçar o desconforto quando Iná pede que ele seja o investidor do negócio de Maria e Manuela, mas não concorda com pedido. Jonas decide mudar o visual.

Rodrigo, que namorava Ana, observa Manuela brincando com Júlia encantado. Iná garante a Manuela que Laudelino emprestará o dinheiro para ela começar seu negócio com Maria. Celina discute com Lourenço e Rodrigo pensa em ir embora com Júlia.