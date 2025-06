Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (18/6)

Nossa ação hoje, e nos próximos dias, veste as roupas de Virgem: prática, focada, querendo colocar ordem nas coisas. Mas sem pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Marte em Virgem nos ensina que o movimento mais poderoso é aquele que observa, refina, corrige.



Enquanto isso, a Lua em Peixes começa a minguar, e com ela vem um convite ao encerramento. Estamos nos aproximando do fim de um ciclo lunar, e a limpeza agora é fundamental. Marte se opõe à Lua e escancara tudo o que precisa ser visto: escapismos, confusões, a tendência de evitar o que machuca.



A conjunção da Lua aos Nodos Lunares pede equilíbrio entre razão e sensibilidade, controle e entrega.

Se algo não estiver bom... recomece. Essa é uma semana para soltar ilusões, curar feridas e restaurar a ordem interna.

Signo de Touro hoje

O ciclo pede faxina nos grupos, amizades e planos futuros. O que não tem mais conexão com seu propósito precisa ir. Observe com atenção quais parcerias drenam sua energia ou desviam você do seu caminho. Essa semana é sobre reencontrar seu próprio ritmo e reavaliar suas redes.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.