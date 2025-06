Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (12/6)

A quinta-feira pode render muito, se você souber focar. A Lua Cheia em Capricórnio quadra Saturno ainda na madrugada, trazendo um clima de responsabilidade e cobrança — tanto interna quanto externa. Mas não se preocupe: ainda pela manhã, a Lua se harmoniza com Vênus, favorecendo negociações, acordos e até boas notícias financeiras. O dia convida a manter a cabeça erguida, agir com maturidade nas relações e manter a chama do desejo acesa sem perder a compostura.

Signo de Peixes hoje

Você pode encontrar apoio em quem compartilha dos seus ideais. A quinta-feira é ótima para alinhar planos com grupos ou amigos, mas com mais pé no chão. Grandes sonhos precisam de etapas práticas e compromisso.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.