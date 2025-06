Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (23/6)

Estamos iniciando uma semana potente, com ares de recomeço. Mesmo sob a energia de fechamento da Lua Minguante, o céu convida a plantar novas ideias. A Lua em Gêmeos faz bons aspectos com Saturno e Plutão, trazendo estrutura emocional e força interior — mas também desafia Marte, o que pode causar impaciência e pensamentos acelerados.



Hoje, escolha se inspirar no que já tem, no que te fortalece, no que te dá vontade de continuar. Há excesso de informação, mas não precisa controlar tudo. Respire, escolha uma coisa de cada vez e lembre-se: você já tem as ferramentas necessárias. Confie no seu discernimento e não deixe que o que faltou ontem te impeça de começar hoje.

Signo de Gêmeos hoje

Com a Lua no seu signo, você está mais sensível ao ambiente e ao excesso de estímulos. Cuidado com a ansiedade e com o desejo de resolver tudo agora. Foque no que te anima e escolha com carinho o que levar adiante.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.