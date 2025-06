Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (20/6)

O céu marca um momento especial: às 23h42, o Sol ingressa no signo de Câncer e dá início a uma nova estação — é o Solstício de Junho, o início do inverno no Hemisfério Sul (e do verão no Norte). Esse é o dia mais curto do ano aqui, quando a noite se prolonga e somos convidados a mergulhar em nossa intimidade.



Câncer inaugura um novo ciclo de sensibilidade, acolhimento e reconexão com nossas raízes. É tempo de nutrir a alma, fortalecer os laços e cuidar do que é essencial.



Logo cedo, a Lua em Áries conversa com Mercúrio e Quíron: cuidado com palavras impensadas ou reações defensivas. A comunicação pode estar afiada demais — respire antes de responder.

À noite, a Lua entra em Touro, trazendo uma mudança de ritmo para o fim de semana: mais presença, mais corpo, mais calma. Um convite ao prazer simples da vida — boa comida, toque, natureza, conforto.

Signo de Escorpião hoje

Câncer amplia seus horizontes: a alma pede expansão, novos conhecimentos, crenças e viagens. Estude, ensine, ouça sua bússola interior.

A Lua em Touro ativa as relações: aproveite o fim de semana para viver momentos estáveis e afetivos com quem está ao seu lado.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.