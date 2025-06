Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (14/6)

O céu pede inovação. A entrada da Lua em Aquário movimenta o sábado com ideias novas, encontros inesperados e uma vontade de fazer diferente. A mente pode estar elétrica, mas os aspectos harmoniosos com Saturno e Netuno equilibram sonho e responsabilidade.

É dia de criar com propósito, ousar com consciência, testar possibilidades.

Você está no comando da sua cena — o palco é todo seu.

Aproveite a inspiração que vem do alto para abrir caminhos, repensar planos e experimentar o novo com coragem e originalidade.

Signo de Capricórnio hoje

A área das finanças e do valor pessoal é ativada. Novos recursos podem surgir se você valorizar o que tem de único. Repense o que você oferece e quanto isso vale.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.