Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (19/6)

Estamos buscando intensamente por um pouco de paz em meio ao caos. Com Júpiter em tensão com Netuno, o véu da ilusão pode nos confundir — por isso, é essencial fazer escolhas mais conscientes, cuidando da nossa energia e também das companhias ao redor. A Lua em Áries em sextil com Plutão traz força emocional e coragem para mudar o rumo. Você não precisa repetir o que sempre fez. É hora de trocar a tecla, acertar o passo e redirecionar seu caminho.

Como anda sua fé? No que você tem acreditado ultimamente? As dúvidas são um chamado à clareza. Você tem mais poder do que imagina.

Signo de Câncer hoje

As emoções estão profundas e reveladoras. Você pode perceber algo que estava encoberto — especialmente sobre sua relação com o trabalho ou com figuras de autoridade. Não ignore.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.