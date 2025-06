Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (15/6)

Domingo chega com um céu turbulento. A Lua em Aquário quadra Vênus em Touro, mexendo com afetos, valores e vínculos. Logo cedo, Marte em Touro se desentende com Urano e, algumas horas depois, Júpiter trava uma batalha com Saturno. É como se o céu estivesse esticando as cordas entre liberdade e responsabilidade, entre impulso e sabedoria.



Esse dia pode ser marcado por imprevistos, reações explosivas, mudanças repentinas e rompimentos. O risco de brigas, tensões familiares ou desentendimentos é maior. É preciso maturidade emocional para não jogar lenha em fogueiras internas e externas. Cuidado com o fogo, com a pressa e com atitudes impulsivas. O céu pode ser um campo minado de emoções não resolvidas.



Por outro lado, é um excelente dia para reconhecer o que não dá mais, o que precisa mudar de verdade. Deixar ir o controle. Você não pode salvar o mundo inteiro — mas pode cuidar da sua parte.

Signo de Câncer hoje

Questões com amigos ou grupos podem vir à tona. Quem está ao seu lado de verdade? O domingo pode ser um divisor de águas nas suas relações sociais. Cuidado com cobranças e silêncios ressentidos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.