Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (21/6)

A Lua em Touro forma aspectos harmoniosos com Marte e Júpiter, trazendo uma energia favorável para a ação prática e para os cuidados com o corpo, o lar e as emoções. É um dia bom para conversas significativas, tomar decisões com mais segurança e fazer uma bela faxina — na casa e na alma. No entanto, a quadratura com Plutão pode cutucar dores ou incômodos que precisam ser limpos de vez. Aproveite o impulso para transformar o que está pesado.

Mercúrio em bom aspecto com os nodos lunares favorece conversas que alinham o futuro com o propósito. Preste atenção aos sinais.

Signo de Áries hoje

Cuidar do corpo e das finanças pode ser uma forma de reconexão.

Você está precisando de mais estabilidade — e isso começa por você.

Não subestime o poder de uma atitude simples e bem-feita.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.