Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (17/6)

A terça amanhece com o Sol em Gêmeos em harmonia com Quíron em Áries, facilitando conversas que curam, trocas leves que tocam fundo e ideias que ajudam a reorganizar o que estava confuso. Ao longo do dia, a energia ganha ainda mais força com Marte ingressando no signo de Virgem, onde ações práticas ganham destaque.

É um ótimo dia para organizar, limpar, estruturar e cuidar melhor do corpo. A Lua faz aspectos suaves com Vênus e Mercúrio, reforçando a sensação de produtividade e prazer em fazer o que precisa ser feito.



Use essa terça para colocar a vida em ordem com leveza, e perceber o quanto sua energia se renova quando você cuida do que é essencial.

Signo de Áries hoje

Hora de colocar ordem na rotina, cuidar da saúde e cortar o que está roubando sua energia. O prazer está em se sentir funcional. Pequenas mudanças diárias farão grande diferença.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.