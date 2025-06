Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (16/6)

Estamos entrando em uma semana tensa, onde o clima já vem carregado desde os últimos dias. As emoções estão em ebulição, e você pode sentir que está sendo empurrado a defender seu espaço, sua ideia ou sua própria verdade. Pode surgir a necessidade de tomar partido, dizer algo que vinha engasgado ou se posicionar diante de situações que antes pareciam neutras.

Há uma energia de confronto no ar, mas também de estratégia. O mais importante não é reagir — e sim observar. Preste atenção em como você se sente diante das provocações. O que essas situações dizem sobre você? O que ainda precisa ser curado?

A semana começa com a Lua em Aquário fazendo aspectos fluidos com o Sol e com Quíron, ajudando a trazer clareza e diálogos que tocam feridas antigas, mas com um olhar mais maduro. No entanto, ao longo do dia, a Lua tensiona Urano e Marte, acendendo gatilhos, nervosismo e possíveis imprevistos. Cuidado com reações explosivas. Respire.

Às 15h, a Lua entra em Peixes e, à noite, se harmoniza com Júpiter: depois da tensão, vem um certo alívio. Emoções mais sensíveis emergem, e a noite pode trazer uma abertura para diálogos mais amplos, acolhedores ou até mesmo espirituais.

Não espere controle. Espere lucidez. A semana será de provas, mas também de crescimento — se você souber onde está pisando e com que energia está lutando.

Signo de Áries hoje

O dia começa com questionamentos sobre seus projetos, amizades e parcerias. Pode surgir uma tensão entre o que você quer fazer e o que esperam de você. À tarde, a energia fica mais emocional e introspectiva: respeite seu tempo e cuide do seu campo energético.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.