Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (13/6)

O céu de hoje te provoca a se lembrar de quem você está se tornando. O Sol em quadratura com os Nodos Lunares logo cedo ilumina um ponto de virada: não dá mais para sustentar velhos papéis. Você já sabe onde quer chegar — e agora precisa se comprometer com essa versão mais verdadeira de si.



Sua energia pede expressão. Faça um corte de cabelo, ouse no visual, reveja suas escolhas. A intuição é sua melhor bússola. À noite, a Lua em harmonia com os Nodos ajuda a unir as peças do quebra-cabeça: você pode enxergar com clareza o que antes parecia confuso. Algo está se encaixando. Algo está se encerrando.



Você não é mais a mesma pessoa de antes — e isso é libertador.

Signo de Áries hoje

Hoje é dia de mostrar quem você está se tornando. Deixe para trás as versões que já não fazem sentido e siga sua intuição com coragem. Um novo visual, um novo posicionamento — a vida pede atitude. Você já sabe para onde quer ir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.