Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (25/6)

É Lua Nova em Câncer. Ela acontece em seu domicílio lunar, o lugar onde a Lua fala com mais potência, sensibilidade e verdade. Câncer nos chama para dentro — do corpo, da casa, da memória e das emoções que nos sustentam. É tempo de reconexão com nossas bases emocionais.

Nesta lunação, Sol, Lua e Júpiter se unem num mesmo signo, ampliando o chamado à nutrição afetiva, à reconstrução do lar interior e à coragem de acreditar novamente em algo bom. É como se o céu dissesse: volte a confiar na vida, mas cuide para não projetar demais ou se perder em expectativas irreais.

No mesmo céu, o Sol forma um sextil com Marte em Virgem, indicando que pequenas atitudes práticas, rotineiras e conscientes podem ter impacto profundo em nossa construção emocional. É hora de cuidar do que importa com atenção aos detalhes. Uma conversa sincera. Uma limpeza emocional. Um compromisso consigo mesma.

E ainda, um aspecto raro marca este novo ciclo: o "Dedo de Deus" ou Yod, uma figura celeste que envolve Júpiter, Plutão e Netuno, sugerindo uma missão de alma, um chamado sutil para realinhar seu caminho com aquilo que é mais verdadeiro. O Yod aponta para Júpiter — símbolo de sabedoria, fé e expansão — que, em Câncer, pede que você cresça a partir daquilo que te emociona e te enraíza.

Pergunte-se hoje:

– Onde me sinto em casa?

– Que segurança estou tentando construir?

– Minhas ações diárias sustentam meus sonhos?

– O que preciso fazer para me nutrir emocionalmente e sair da superficialidade?

Essa Lua Nova traz renovação emocional, consciência de pertencimento e vontade de cuidar do que é essencial. Mas atenção: com tanto Júpiter, a empolgação pode turvar a clareza. Exageros, ilusões ou promessas grandiosas demais podem te afastar do real. Confie, sim — mas com os dois pés no chão e o coração presente.

Signo de Aquário hoje

Pequenas mudanças na rotina podem nutrir grandes transformações. Que hábitos você quer cultivar? A lunação pede autocuidado no cotidiano. Plante a semente da disciplina afetiva e do serviço com propósito.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.