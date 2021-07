Veja o elenco do MasterChef Brasil 2021; 8ª temporada estreia nesta terça-feira (6)

A oitava temporada do MasterChef Brasil estreia nesta terça-feira (6) às 22h30 na Band. Edição de 2021 conta com 23 participantes, entre eles dois participantes do MasterChef Júnior e outros três da edição do ano passado.

Entre os rostos também conhecidos está a atriz Isabella Scherer, 25, filha do ex-nadador Fernando Scherer, o "Xuxa". Ela atuou em novas da TV Globo como "Malhação - Viva a Diferença", onde interpretou Clara.

Do MasterChef Júnior de 2015, quando ainda eram adolescentes, retornam Daphne Sonnenschein e Eduardo Prado, hoje com 19. Já do MasterChef 2020, onde o elenco mudava toda semana, voltam Heitor, Juliana A. e Renato.

Sem Paola Carosella, a bancada de jurados deste ano permanece com os veteranos Henrique Fogaça e Erick Jacquin, que recebem a nova jurada Helena Rizzo.

Qual é o horário do MasterChef Brasil?

O MasterChef Brasil vai ao ar às 22h30, todas as terças-feiras na Band TV.

Confira o elenco do MasterChef 2021

Amanda Azeredo - Designer de interiores

Ana Paula Bettinelli - Fonoaudióloga

Ana Karina - Médica

André Serra - Empresário

Antonio - Analista de marketing

Bernardo Mattos - Empresário

Cristina Edite - Coordenadora pedagógica

Daphne Sonnenschein - Skatista

Eduardo Prado - Universitário

Gabriel Carlin - Estagiário

Heitor Cardoso - Analista de sistemas

Helena Furtado - Jornalista

Isabella Scherer - Atriz

José Sergio da Silva - Representante comercial

Juliana Arraes - Empreendedora

Juliana Nardell - Estilista

Kelyn Kuhn - Advogada

Luiz Horta - Analista financeiro

Márcio Cabral - Professor

Pedro Scapini - Arquiteto

Raquel Fonseca - Analista financeira

Renato Nogueira - Engenheiro ambiental

Tiago Souto - Publicitário

Por que Paola Carosella saiu do Masterchef?

Paola Carosella anunciou sua saída do time de jurados do MasterChef Brasil em janeiro deste ano. A argentina, que tem uma rede de restaurantes, afirmou que a empresa estava precisando de dedicação e tempo integral.

"Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band", afirmou ela. "Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas, neste momento, minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral."

"Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre", concluiu a dona de restaurantes como Arturito e La Guapa.