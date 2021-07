Veja o elenco cotado para 'A Fazenda 2021'; reality estreia em setembro

A 13ª edição do reality show "A Fazenda" estreia em setembro, na Record TV. O elenco oficial ainda não confirmado, mas deve contar com 20 participantes. O colunista Leo Dias, do Metrópoles, divulgou lista com 16 cotados para serem os novos peões e peoas.

Na lista, estão alguns rostos conhecidos, como ex-participantes de outros realities, entre eles Gui Araújo, do "De Férias com Ex", e Vanessa Mesquita, campeã do Big Brother Brasil (BBB) 14.

O jogador de futebol aposentado Richarlyson Barbosa está entre os nomes. As funkeiras Tati Quebra Barraco, Tati Zaqui e MC Loma também figuram na lista, além da cantora de forró Márcia Fellipe. Márcia acabou de sair da 5ª temporada do Power Couple Brasil.

Veja elenco cotado para 'A Fazenda 2021'

Ana Carla (Dj, modelo e ex-The Circle Brasil)

Aline Mineiro (ex-Panicat)

Bento Ribeiro (ator e humorista)

Erasmo Viana (digital influencer e ex marido de Gabriela Pugliesi)

Felipe Saab (vocalista do grupo Jeito Moleque)

Gui Araújo (digital influencer e ex-De Férias com o Ex da MTV)

Krawnk (rapper)

Marcia Fellipe (cantora de forró e ex-Power Couple Brasil)

Mc Loma (funkeira)

Richarlyson Barbosa (jogador de futebol aposentado e ex-Made in Japão da Record TV)

Stefane Matos (digital influencer)

Tati Minerato (modelo e campeã do Power Couple Brasil)

Tati Quebra Barraco (funkeira)

Tati Zaqui (funkeira)

Vanessa Mesquita (campeã do BBB14)

Victor Percoraro (Ator de Gênesis, novela da Record TV)

Quando estreia "A Fazenda 2021"?

"A Fazenda 2021" está prevista para estrear na Record TV no dia 14 de setembro, de acordo com informações do colunista Leo Dias.

Apresentação

A apresentação de "A Fazenda" terá novidades. Com a saída de Marcos Mion da Record, Adriane Galisteu assume o comando do reality show.

A loira inclusive foi apresentada do Power Couple Brasil, que teve sua final no último dia 23 de julho. Depois de anunciar os vencedores, Mari Matarazzo e Matheus Yurley, ela mandou um recado.

"Quero avisar: vai ser o tempo só de lustrar a bota, ajeitar o chapéu e falar: 'direção, me coloca na sede'. Me espera que eu estou chegando... Boa noite e 'inté' 'A Fazenda', Brasil. Beijo!", comentou.