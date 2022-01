Veja lista de famosos que começaram 2022 com Covid-19

Celebridades brasileiras e do exterior iniciaram o ano de 2022 com diagnósticos positivos da Covid-19. Apresentadores de TV, atores e cantores usaram redes sociais para falar aos seguidores sobre o estado de saúde e alertar para cuidados com a doença.

Veja lista:

Waldonys

Legenda: Cantor publicou vídeo do momento de teste da Covid-19 Foto: Reprodução/Instagram

O cantor e sanfoneiro Waldonys foi diagnosticado com Covid-19, na manhã de quarta-feira (5). Ele realizou teste para poder checar a saúde antes de realizar agenda de eventos e acabou descobrindo a doença. É a segunda vez que o cearense enfrenta a enfermidade.

Waldonys chegou a fazer stories no Instagram durante realização de teste pela manhã e falou sobre o estado de saúde. "Dessa vez vacinado, graças a Deus, e sem sintomas, mas tendo que cancelar todos os compromissos", disse o cantor.

Cristhiane Pelajo

Legenda: Jornalista informou situação de saúde em rede social Foto: Reprodução/TV Globo

A apresentadora da Globo News, Christiane Pelajo, desabafou nas redes sociais após testar positivo pela segunda vez para Covid-19. Quatro meses atrás a jornalista teve a doença, mas afirmou que dessa vez está com sintomas bem mais leves por causa da vacinação.

Tereza Cristina

Legenda: Cantora falou sobre cuidados com a doença em rede social Foto: Reprodução/Instagram

A sambista Teresa Cristina usou suas redes sociais para contar que testou positivo para Covid-19.

A cantora contou que testou no último dia 31 e que está isolada em sua casa, sem sintomas graves."Fiz um teste do Covid e deu positivo. Estou em casa isolada, por conta de eu ter tomado as duas doses de vacina, não estou sentindo nenhum sintoma de Covid. Não perdi olfato, paladar, não tive febre ou dor no corpo. A única coisa que estou é um pouquinho de cansaço e uma coriza", disse ela.

Gusttavo Lima

Legenda: Sertanejo ainda reclamou de gripe em post de rede social Foto: Reprodução/Facebook

O cantor Gusttavo Lima foi diagnosticado com Covid-19, na quarta-feira (5). Em comunicado nas redes sociais, o escritório do cantor informou que ele está em isolamento social em casa e assintomático.

Por conta da doença, ele cancelou a participação em uma partida solidária de futebol e agenda de shows dos próximos dias.

"A Balada Music, escritório do cantor Gusttavo Lima, comunica que o artista acaba de testar positivo para a Covid-19. Em virtude disso, ele não participará na noite de hoje (dia 05) do evento Futebol Solidário Marrone e Amigos x Fome na cidade de Buriti Alegre (GO)".

Ronaldo

Legenda: Ronaldo falou sobre o diagnóstico em rede social Foto: Reprodução/Instagram

Em 2 de janeiro, o Cruzeiro comunicou que o ex-jogador Ronaldo Fenômeno testou positivo para Covid-19. O ex-jogador era aguardado em Belo Horizonte para participar de eventos em comemoração pelo aniversário de 101 do clube.

"O mais importante é que estou vacinado, seguirei os protocolos de isolamento e, ao fim dele, espero estar 100% recuperado para retomar a agenda", escreveu Ronaldo em suas redes sociais.

Whoopi Goldberg

Legenda: Atriz chegou a falar durante programa ao vivo sobre o estado de saúde Foto: Reprodução/YouTube

A atriz, comediante e apresentadora americana Whoopi Goldberg testou positivo para Covid-19, e a informação foi divulgada na segunda-feira (3), durante o programa The View.

Whoopi apresenta o programa ao lado de Joy Behar, que ficou responsável por divulgar a notícia.

A atriz americana chegou a participar do programa via videoconferência.

Lupita Nyong’o

Legenda: Atriz anunciou diagnóstico no Twitter Foto: Reprodução/YouTube

Lupita Nyong’o divulgou no Twitter que testou positivo para Covid-19. Em postagem, ela reforçou a necessidade de todos serem vacinados e permanecerem usando máscaras.

A atriz está atualmente em gravações de "Pantera Negra: Wakanda Forever", que sofreu vários adiamentos pela resistência da atriz Letitia Wright à vacinação.

Seth Meyers

Legenda: Apresentador falou que tomou a vacina e os sintomas são mais leves Foto: Reprodução/YouTube

Seth Meyers utilizou o seu Twitter nesta terça-feira (4) para informar aos seus seguidores que testou positivo para Covid, mas afirmou que passa bem. Com a situação do apresentador, o Late Night Show desta semana foi cancelado.

"A notícia ruim é que eu testei positivo para Covid (obrigado, 2022!). A boa notícia é que eu me sinto bem (obrigado vacinas e reforço)”, escreveu.

Jimmy Fallon

Legenda: Apresentador postou foto em isolamento social Foto: Reprodução/Instagram

O apresentador do Tonight Show, Jimmy Fallon, escreveu no Instagram que testou positivo "no primeiro dia de férias". Segundo ele, que tomou a vacina contra a doença, teve apenas "sintomas leves".‎



"Fui vacinado e recebi o reforço, o que me fez ter a sorte de ter apenas sintomas leves. Obrigado aos médicos e enfermeiras que trabalham tão duro o tempo todo para que todos sejam vacinados. Obrigado à NBC por levar os protocolos de teste tão a sério e fazer um ótimo trabalho", ressaltou Fallon no Instagram.

Messi

Legenda: Atleta foi diagnosticado em conjunto com outros jogadores Foto: Reprodução/Instagram

O jogador do PSG foi diagnosticado com Covid-19 no dia 2 de janeiro de 2022. Além dele, outros quatro atletas do time de futebol francês testaram positivo: Bernat, Rico e Bitumazala. Todos já iniciaram o isolamento logo após o recesso de fim de ano, quando realizaram os exames