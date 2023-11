Veja horário e como assistir a brasileira Maria Brechane na preliminar do Miss Universo

Para os entusiastas dos concursos de miss, esta noite ocorre um evento imperdível. Nesta quarta-feira (15), a partir das 22h (horário de Brasília), será possível acompanhar a preliminar do Miss Universo 2023, por meio do aplicativo do Miss Universe.

O acesso ao aplicativo custa 5 dólares, o equivalente a R$ 30. É nesta etapa que os jurados fazem a primeira avaliação das misses nos desfiles de gala e de banho.

A representante brasileira no evento é a Miss Universo Brasil, Maria Brechane. Neste ano, a organização do Miss Brasil decidiu homenagear a Arara Azul - ave ameaçada de extinção - nos looks que a morena irá desfilar. A cerimônia ocorrerá em El Salvador, país da América Central.

A brasileira usará um vestido em tom de amarelo avaliado em R$ 50 mil - criado exclusivamente para ela pela estilista gaúcha Daniela Setogutti. As jóias, no valor de cerca de R$ 85 mil, são assinadas pela Daniele Silva Alta Joalheria e completam o look. O vestido da final ainda é mantido em segredo.

Maria participou de entrevista preliminar nesta terça-feira (14) e chamou atenção pela ousadia das vestimentas.

“Escolhemos um look moderno, autêntico e cheio de personalidade para esse momento tão importante! Me desejem boas energias”, disse a participante, na ocasião.

À frente de um projeto de inclusão social, a gaúcha se classificou também na etapa "Voice for Change" - sobre projeto social das misses - pela votação popular. Além dela, outras nove candidatas também estão classificadas.

Depois da preliminar desta noite, a final do Miss Universo ocorrerá no próximo sábado (18). A última fase do concurso será transmitida pelo canal oficial do "Miss Universe" no YouTube. Maria competirá com outras 84 misses pela coroa.

A última brasileira a carregar o título foi a baiana Martha Vasconcellos, em 1968. Em 2020, a gaúcha Julia Gama chegou perto ao ficar em segundo lugar no concurso - o título ficou com a mexicana Andrea Meza.