Veja como será a Prova do Líder do BBB 22 nesta quinta-feira (27)

A Prova do Líder do BBB 22 desta quinta-feira (27) deve exigir agilidade dos participantes. Na dinâmica, os brothers terão de montar sanduíches com ingredientes fornecidos, cruzando passarelas que dividirão o "balcão de entrega" e o local dos produtos.

O atual líder Douglas, deverá ter um veto. As informações sobre a prova não foram oficializadas, mas já foram adiantadas pelo colunista Léo Dias, do Metrópoles.

A prova será exibida ao vivo na edição desta quinta, a partir das 22h25, na TV Globo. Nesta noite, também saberemos a nova composição do VIP e da Xepa.