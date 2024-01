Veja como foi a segunda formação de paredão do BBB 24

Davi, Juninho e Thalyta estão no segundo paredão do BBB 24. A formação da berlinda aconteceu nesta sexta-feira (12). O trio disputa a preferência do público para permanecer na casa e o participante menos votado deixará o reality show no próximo domingo (14).

A dinâmica teve início com a imunização do anjo. Em seguida, foi a vez do líder Rodriguinho escolher entre Davi, Isabelle e Beatriz, que foram pré-selecionados na dinâmica do "Na Mira do Líder". Por fim, foi a vez dos participantes votarem no confessionário.

INDICAÇÃO DO LÍDER E DO ANJO

A dinâmica teve início com a participação do anjo, que nesta edição, além de poder isentar alguém de ser votado durante a formação do paredão, também será autoimune. Matteus Alegrete ganhou a Prova do Anjo na tarde desta sexta-feira (12) e escolheu imunizar Lucas Pizane.

Em seguida, foi a vez do líder da semana, Rodriguinho, indicar uma pessoa ao paredão. Neste ano, o vencedor da Prova do Líder deve formar o "Na Mira do Líder", onde ele seleciona três pessoas para pré-indicar ao paredão.

Após vencer a Prova na quinta-feira (11), Rodriguinho colocou "Na Mira do Líder" os participantes Davi, Isabelle e Beatriz. Durante a formação do paredão na sexta (12), ele teve que selecionar um dos três.

Rodriguinho escolheu colocar Davi na berlinda. "Meu critério de votação nele é porque ele votou em mim na primeira vez", declarou o líder.

VOTAÇÃO DA CASA

Yasmin Brunet votou em Juninho

Fernanda votou em Alane

Lucas Pizane votou em Raquele

Isabelle votou em Nizam

MC Bin Laden votou em Raquele

Davi votou em Lucas Luigi

Giovanna Pitel votou em Raquele

Leidy Ellen votou em Lucas Luigi

Giovanna votou em Juninho

Lucas Luigi votou em Juninho

Nizam votou em Raquele

Thalyta votou em Juninho

Juninho votou em Deniziane

Vinicius Rodrigues votou em Marcus Vinícius

Vanessa Lopes votou em Thalyta

Beatriz votou em Fernanda

Matteus votou em Raquele

Deniziane votou em Raquele

Michel votou em Giovanna Pitel

Alane votou em Giovanna Pitel

Raquele votou em Juninho

Marcus Vinícius votou em Giovanna Pitel

Lucas Henrique votou em Marcus Vinícius

Wanessa Camargo votou em Juninho

Juninho e Raquele foram os mais votados pela casa e empataram com seis votos cada. O líder Rodriguinho precisou desempatar e escolheu colocar Juninho no paredão.

O brother teve direito a um contragolpe e escolheu puxar Thalyta para a berlinda.