Veja agenda de Sandy e saiba como comprar ingressos da nova turnê em 2022

Diferentes regiões do Brasil vão receber a tão aguardada volta aos palcos da cantora Sandy. A pré-estreia da turnê acontece em Jaguariúna (SP), no dia 5 de agosto.

No dia 18 de maio, a cantora segue para a estreia na capital paulista, no Espaço Unimed (antigo Espaço das Américas).

Veja agenda:

5/ago (sexta) - Pré-estreia turnê - Jaguariúna-SP (Red Eventos)

18/ago (quinta) - Estreia turnê - São Paulo (Espaço Unimed)

19/ago (sexta) - São Paulo (Espaço Unimed)

27/ago (sábado) - Rio de Janeiro (Qualistage)

16/set (sexta) - Porto Alegre (Gigantinho)

23/set (sexta) - Florianópolis (Music Park)

24/set (sábado) - Curitiba (Expo Unimed)

8/out (sábado) - Recife (Classic Hall)

9/out (domingo) - Natal (Teatro Riachuelo)

21/out (sexta) - Brasília (Teatro Ulysses Guimarães)

22/out (sábado) - Goiânia (Puc)

28/out (sexta) - Belo Horizonte (Expo Minas)

11/nov (sexta) - São José dos Campos-SP (Farmaconde)

​18/nov (sexta) - Ribeirão Preto-SP (Centro de Eventos Ribeirão Shopping)

Sandy Cantora Neste momento, estou debruçada em um novo projeto que pretendo lançar pertinho da turnê. Tudo está sendo produzido com muito carinho. Afinal, meus fãs merecem toda dedicação e capricho pra este nosso reencontro ao vivo

"Estou trabalhando no repertório do show e cuidando de todos os detalhes pessoalmente. O que posso garantir e adiantar é que vamos cantar muito juntos! Não vejo a hora!", completa a entusiasmada compositora e voz de sucessos como "Me Espera", "Aquela dos 30", "Pra Me Refazer", "Respirar","Eu Só Preciso Ser", "Pés Cansados", entre outros.

As vendas de ingressos para os primeiros shows começam na próxima semana, dia 1º de junho.