Veja 10 mensagens do Dia do Amigo para compartilhar com pessoas próximas

O Dia Nacional do Amigo é comemorado nesta segunda-feira (18), marcando uma celebração importante para quem deseja lembrar dos laços diários de amizade.

A data, no entanto, é a popular e não oficial, já que não foi estabelecida por lei. Apesar disso, é comum que amigos troquem mensagens, assim como presentes, ou realizem atividades especiais. Nas escolas, por exemplo, a ocasião é celebrada para fortalecer laços entre alunos e colegas.

Pensando nisso, reunimos algumas mensagens singelas para trocar entre amigos nesta segunda-feira (18). Confira:

Veja 10 mensagens do Dia do Amigo para compartilhar

1) O que seria da nossa vida sem os amigos? Eu escolhi amar, confiar e compartilhar a vida com aqueles que fazem os meus dias melhores. Agradeço pela sua amizade, que é tão importante para mim. Feliz Dia do Amigo!

2) Feliz Dia do Amigo para todos aqueles que me ajudam diariamente a construir a história da minha vida, que com certeza seria muito sem graça sem vocês. Só tenho a agradecer por todas as lembranças dos momentos que passamos juntos, que vou levar comigo pra sempre!

3) Sinto que Deus foi muito generoso quando colocou você no meu caminho, e a Ele devo um grande e sentido agradecimento por isso. Feliz dia do Amigo!

4) Não importa se brigamos, gritamos ou nos chateamos um com o outro... Você é uma das pessoas que sei que posso confiar e contar para os bons e maus momentos. Obrigado por estar em minha vida! Feliz Dia do Amigo!

5) Hoje é o dia do amigo e isso não é para todos. É somente para aqueles que realmente dão valor para esse título e sabem a honra que é ter amizades verdadeiras! É o dia das pessoas que largam tudo para poder ajudar quem amam, que sempre têm uma palavra de conforto e que não nunca vão te deixar na mão.

6) Tenho a certeza de que existem poucos seres humanos tão maravilhosos neste mundo... E eu tenho a sorte de ter encontrado um em minha vida! És meu melhor amigo e quero que possas contar comigo para todas as barreiras e felicidades. Feliz Dia do Amigo!

7) Cada novo amigo que ganhamos no decorrer da vida nos aperfeiçoa e nos enriquece, não tanto pelo que nos dá, mas pelo que nos revela de nós mesmos. E sua amizade tem sido muito importante pra mim. Feliz dia, meu amigo!

8) Para "amigo" não busco mais nenhuma definição, porque carrego a sua amizade bem guardada no coração. Feliz Dia do Amigo!

9) Mesmo distante, ainda sinto sua amizade bem perto de mim. Feliz Dia do Amigo!

10) Não são muitas as pessoas com quem posso ser quem sou. Não são muitos a quem dou a conhecer meu verdadeiro eu. Aqueles que deixo entrar na esfera mais íntima do meu ser, eu chamo de amigos e é a eles que eu quero desejar um fantástico Dia do Amigo.