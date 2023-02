Vai ter Sessão da Tarde hoje, sexta-feira (3)? Veja programação especial que vai passar no horário

O horário da "Sessão da Tarde" de hoje, sexta-feira (3), será utilizado pela TV Globo para mais uma homenagem para a jornalista Glória Maria, que faleceu nessa quinta (2).

Conforme divulgado pela emissora, serão reexibidas duas reportagens de Glória no Globo Repórter em viagem pela costa da China. A programação começa às 15h40.

Será possível ver a jornalista saltando do maior bungee jump do mundo, em Macau, e se divertindo ao alimentar um urso panda em Hong Kong.

Ícone do jornalismo brasileiro, Glória faleceu no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, unidade onde estava internada para tratar complicações de um câncer. A apresentadora foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2019 e também teve metástase no cérebro.

Velório de Glória Maria

O corpo da jornalista será velado somente para família e amigos próximos. A informação foi confirmada ao Diário do Nordeste pela TV Globo, sem revelar detalhes da cerimônia.