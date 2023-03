Vai ter Festa do Líder hoje no BBB 23? Dúvida surge após Fred no Quarto Branco

Apesar do participante Fred Desimpedidos ter sido puxado para o Quarto Branco do BBB 23, a Festa do Líder dele ainda vai acontecer nesta quarta-feira (8). Em anúncio dado na casa, os brothers descobriram que o tema será "futebol influencer". "Bola rolando, jogo que segue", avisou.

Ele foi puxado para a dinâmica de resistência por Domitila Barros, que apertou o botão nesta manhã. Caso ela desista durante esta noite, Fred ainda poderá curtir a festa, levando também uma imunidade e um carro.

No entanto, se ele desistir, seguirá no Quarto Branco até quinta-feira (9) de noite, no programa ao vivo.

A decoração da festa leva detalhes de futebol e de comunicação digital.

Quarto Branco

A sister Domitila apertou o botão para o Quarto Branco colocado no jardim da casa na manhã desta quarta. Após apertar o dispositivo, ela foi orientada a escolher outro colega para acompanhá-la na dinâmica.

Assim, os dois seguem para um "duelo de longa duração", em uma espécie de prova de resistência. O perdedor será automaticamente levado ao paredão, enquanto o vencedor ganha a imunidade e um carro.

Legenda: Domitila foi a primeira a apertar o botão para o Quarto Branco Foto: reprodução/Globoplay

Domitila foi, inclusive, a primeira da casa a acordar na manhã desta quarta-feira. Entretanto, de início, a miss abriu a porta para a área externa e depois seguiu para a sala, sem perceber a presença do botão.

Logo após apertar o botão, um dos Dummies no programa entrou pela porta da casa com um envelope. O papel instruiu Domitila a reunir os brothers, com o intuito de revelar a proposta do Quarto Branco.

Informada sobre a possibilidade de levar consigo outro colega de confinamento, Domitila não pestanejou e chamou Fred Desimpedidos para participar do momento.