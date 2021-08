Vai comprar de última hora? Veja promoções e dicas de presentes para o Dia dos Pais em Fortaleza

O segundo domingo de agosto marca a comemoração do Dia dos Pais, que neste ano será neste próximo dia 8. Embora haja quem se programe com antecedência, é comum filhas e filhos deixarem para escolher o presente ideal de última hora.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste separou uma lista com algumas promoções e dicas de presentes em estabelecimentos de Fortaleza e no Ceará. Kits de bebidas, perfumes, roupas e eletrônicas são opções.

Kits de bebidas

A loja de bebidas Brava Wine, localizada em Fortaleza, preparou kits especiais para os pais que curtem tomar aquele "vinhozinho". Com promoções válidas até a próxima segunda-feira (9), as opções contam vinhos da carta da adega da Brava, que podem vir acompanhados de brindes.

O "Kit vinho + T-shirt 'aeróbica do vinho'" sai por R$ 189,90 e contém uma garrafa da marca Marquês de Borba Colheita 750 ml.

Legenda: Para os pais que curtem uma "cervejinha", a Brava Wine também oferece opções Foto: Reprodução

Já o "Kit Experiência Brava Wine" contém três garrafas de vinho 375 ml embalados em uma caixa de presente preta. As marcas dos vinhos são Indomita Carmenere, Cava Negra Malbec e Casa Del Toqui Single Estate Cabernet Sauvignon.

Mais um conjunto que vem com brinde é para os amantes de cerveja. O "Kit Cerveka Turatti Lager" vem com quatro cervejas Turatti lager 500 ml e um porta-cerveja com capacidade para quatro garrafas.

Serviço

Brava Wine

Veja mais produtos no Instagram: @lojabravawine

Endereço: Av. Padre Antônio Tomás, 850, Loja 01, Aldeota, Fortaleza - CE

Pedidos: na loja física ou no aplicativo Brava Wine (iOS e Play Store)

Informações: WhatsApp (85) 98183-4755 / (85) 3039-0008

Perfumaria

A perfumaria Le'Loyn Parfums, que tem loja física na Aldeota e no Shopping Iguatemi, está com catálogo promocional, com descontos e brindes para presentar os paizões. As promoções seguem por todo o mês de agosto.

Legenda: A loja possui promoções de perfumes e brindes Foto: Reprodução/Le'Loyn Parfums

Na compra de um perfume Impact 100 ml, por exemplo, você ganha uma mala de viagem da Tommy Hilfiger. A compra do L.12.12 Noir Eau de Toilette Lacoste 50 ou 100 ml garante uma “necessaire” de brinde, assim como o Boss Bottled Eau de Parfum 100 ml da Hugo Boss.

Confira os preços:

Impact 100 ml: R$ 459 (ganha mala da Tommy Hilfiger)

L.12.12 Noir Eau de Toilette Lacoste 100 ml: R$ 399 (ganha “necessaire”)

Boss Bottled Eau de Parfum 100 ml: R$ 499 (ganha “necessaire”)

Para celebrar o mês dos pais, o empreendimento incluiu alguns produtos no "Especial Pais", com preços mais baratos. Confira:

Polo Ralph Lauren Blue 75 ml - de R$ 469 por R$ 374

Montblanc Emblem 100 ml - de R$ 629 por R$ 399

Azzaro Pour Homme 30 ml - R$ 169,90

De acordo com o diretor de Marketing da Le'Loyn Parfums, Iuri Lamartine, a procura por presentes de última hora "é notória" na loja nos últimos dias.

Serviço

Le'Loyin Parfums

Instagram: @leloynparfums

Endereço: Rua Leonardo Mota, 2450, Dionísio Torres, Fortaleza ou Piso L1 próximo à Zara no Shopping Iguatemi

Horário: 9h às 19h na loja de rua e 10h às 22h no Iguatemi

Eletrônicos

Para os pais que gostam mais de aparelhos eletrônicos, seja um celular novo, uma caixa de som, ou um TV LED, por exemplo, a Ibyte tem alguns produtos com preços em promoção. A loja possui sedes em Fortaleza e também aceita pedidos via WhatsApp.

A Smart TV LED 55 polegadas da LG, com resolução em 4K, está com preço de 12 parcelas de R$ 249,90 sem juros, ou R$ 2.998 à vista.

Legenda: A loja dispõe de variedade de eletrônicos em oferta para o Dia dos Pais Foto: Reprodução/Ibyte

Para os que gostam de curtir um som com a família ou com amigos, a caixa de som JBL Flip 5 Bluetooth sai por 12 vezes de R$ 49,90 sem juros ou R$ 598 à vista.

Já para o paizão que está precisando de um celular novo, uma opção é o smartphone Samsung S20 FE 128 GB, que vem com um Smartwatch Samsung Fit 2. O combo sai por 10 vezes de R$ 299,90 sem juros ou R$ 2.999 à vista.

A Ibyte possui lojas físicas em Fortaleza, Eusébio, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte.

Serviço

Ibyte

Canal de vendas: WhatsApp (85) 4020-5000

Lojas físicas: Acesse os endereços

Site: https://www.ibyte.com.br/

Vestuário

O Ponto da Moda, que tem lojas no Centro de Fortaleza e ainda nos municípios de Caucaia, Eusébio, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral e Cascavel, está com um catálogo de produtos para o Dia dos Pais.

Legenda: Catálogo do Ponto da Moda pode ser visto pelas redes sociais e pelo WhatsApp Foto: Reprodução

Entre t-shirts, camisas polo, bermudas e calças jeans, e outros produtos, a loja de vestuário oferece opções diversas.

Podem ser encontrados, por exemplo, peças como uma camisa polo lisa por R$ 39,99 e calça jeans a R$ 59,99.

Um t-shirt estampada sai por R$ 29,99, enquanto uma básica sai a R$ 24,99. Para combinar, uma bermuda do tipo sarja está saindo a R$ 49,99.

Além das unidades físicas, é possível fazer compras no Ponto da Moda via WhatsApp.

Serviço

Ponto da Moda

Pedidos via WhatsApp: (85) 99617-1019

Instagram: @lojaspontodmada