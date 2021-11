'Um Lugar ao Sol': veja resumo da novela deste sábado (20)

O 12º capítulo da novela “Um lugar ao sol” terá definições sobre a resposta da personagem Lara em relação ao possível casamento com Mateus. O episódio vai ao ar às 21h25, logo após o Jornal Nacional, na TV Globo.

Renato/Christian convence Ravi a ficar no emprego. Renato/Christian consola Bárbara. Luan conhece Santiago. Santiago resolve fazer a sessão de ginástica com Érica. Renato/Christian doa o enxoval comprado por Elenice para o filho de Ravi.

Ravi demonstra ter mais paciência com o filho do que Joy. Renato/Christian procura Lara. Lara fica angustiada ao se deparar com evidências que sugerem a presença de Christian na lanchonete. Renato/Christian fica sabendo por Marie que Lara irá se casar com Mateus.

Marie olha uma foto em um porta-retrato no quarto de Lara e diz à neta de Noca que foi o rapaz da foto quem a ajudou a pegar a flor para o buquê. Renato/Christian visualiza Lara vestida de noiva no gramado do Engenhão ao mesmo tempo em que o juiz e os convidados aguardam Lara dizer sim para Mateus.

