'Um Lugar ao Sol': veja resumo da novela desta segunda-feira (22)

No capítulo da novela "Um Lugar ao Sol", que vai ao ar de segunda a sexta-feira na TV Globo, após o Jornal Nacional, Lara vai aceitar o pedido de casamento de Mateus.

Resumo Um Lugar ao Sol de hoje, segunda (22)

Lara aceita se casar com Mateus. Noca confidencia a Dalva que está preocupada com a neta. Ruth e Túlio comemoram a negociação de Christian/Renato na venda do mercado de Brás de Pina.

Ruth consegue o endereço do restaurante em que Túlio vai jantar com Rebeca, Ilana e Breno. Rebeca flagra Túlio e Ruth discutindo.

Breno cobra a Ilana o projeto do casal de ter filhos. Mateus propõe a Lara que ambos deixem o passado de lado e comecem uma vida nova. O filho de Manoel agride Christian/Renato, acusando o rapaz de não ter cumprido sua promessa ao pai.

Ravi conta a Christian/Renato que Romero está entre a vida e a morte. Christian/Renato vai até o abrigo em Goiânia, onde é recebido por Avany.

Que horas começa Um Lugar ao Sol de hoje, segunda (22)?

A novela "Um Lugar ao Sol" será exibida, nesta segunda-feira (22), às 21h30.

Quem está no elenco de 'Um Lugar ao Sol'

Entre os atores participantes do folhetim, estão Cauã Reymond, Andréa Beltrão, Denise Fraga, Marieta Severo, José de Abreu, Gabriel Leone, Pathy de Jesus, Daniel Dantas, Andrea Horta, Juan Paiva, Mariana Lima, Alinne Moraes e Fernanda de Freitas.