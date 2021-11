'Um Lugar ao Sol': veja resumo da novela desta quinta-feira (11)

No capítulo da novela 'Um Lugar ao Sol', que vai ao ar de segunda a sexta-feira na TV Globo, após o Jornal Nacional, Lara se desespera ao identificar o suposto corpo de Christian (Cauã Reymond).

Resumo Um Lugar ao Sol de hoje, quinta (11)

Christian fica assombrado ao ouvir as palavras duras de Bárbara no celular de Renato. Lara se desespera ao identificar o suposto corpo de Christian no IML. Christian é abordado por Bárbara. Christian decide assumir a vida do irmão.

Ravi fica desnorteado ao saber da suposta morte de Christian. Christian/Renato consegue evitar que Ravi suba o morro, deixando o rapaz incrédulo ao vê-lo vivo. Gorete avisa a Bárbara que Santiago passou mal no trabalho.

Nicole e Bárbara reclamam da preferência que Santiago tem por Rebeca. Diante da decisão de assumir a vida do irmão, deixando para trás a sua própria vida, Christian/Renato implora a Ravi para não abandoná-lo.

Ravi assiste impotente a Christian/Renato tatuar uma águia em seu corpo, exatamente como a do irmão.

Que horas começa Um Lugar ao Sol de hoje, quarta (10)?

A novela "Um Lugar ao Sol" será exibida, nesta quinta (11), mais cedo, às 20h35, devido ao jogo de futebol entre Brasil e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Quem está no elenco de 'Um Lugar ao Sol' Entre os atores participantes do folhetim, estão Cauã Reymond, Andréa Beltrão, Denise Fraga, Marieta Severo, José de Abreu, Gabriel Leone, Pathy de Jesus, Daniel Dantas, Andrea Horta, Juan Paiva, Mariana Lima, Alinne Moraes e Fernanda de Freitas.