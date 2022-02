'Um Lugar ao Sol': veja o resumo da novela deste sábado (26)

Resumo de 'Um Lugar ao Sol' de hoje, sábado (26)

Inácia resolve mudar de cidade com Mimi e Anderson. Túlio diz a Ruth que desconfia de que Santiago possa ter descoberto as falcatruas que fizeram na empresa. Júlia diz a Felipe que não pode morar com Ana Virgínia.



Nicole fica desconcertada ao ver Paco com a nova namorada. Túlio garante a Ruth que fará Christian/Renato assumir a autoria do plano de desvio de dinheiro da Redentor.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

A novela 'Um Lugar ao Sol' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

