'Um Lugar ao Sol': veja o resumo da novela desta terça-feira (22)

No capítulo de terça-feira (22) da novela 'Um Lugar ao Sol', que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional,

Resumo de 'Um Lugar ao Sol' de hoje, terça (22)

Lara sugere que Christian/Renato pague a indenização a Bárbara. Noca e Aníbal passam a noite juntos. Bárbara mostra a Elenice a gravação da conversa que teve com Christian/Renato, provando que o marido cometeu infidelidade.



Christian/Renato comunica a Ravi que terá que vender o apartamento onde o amigo mora, para pagar Bárbara. Nicole leva Mel ao shopping, e Paco e Helena não gostam. Ravi e Thaiane tramam para que o namoro de Aníbal e Noca dê certo. Christian/Renato se desespera com as ameaças de Bárbara.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

A novela 'Um Lugar ao Sol' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

