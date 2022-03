'Um Lugar ao Sol': veja o resumo da novela desta terça-feira (1º)

No capítulo de terça-feira (1º) da novela 'Um Lugar ao Sol', que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Christian/Renato cogita morte de Tulio.

Resumo de 'Um Lugar ao Sol' de hoje, terça-feira (1º)

Christian/Renato fica acuado, diante da ameaça de Túlio. Ravi se despede de Yasmin, Inácia e Anderson. Christian/Renato diz a Ravi que a única solução para ele se safar da ameaça de Túlio seria a morte do ex-marido de Rebeca. Ana Virgínia convence Santiago a participar da terapia de família.

Christian/Renato esvazia as cápsulas do remédio de Túlio, antes de entregar ao executivo. Érica fica preocupada com Stephany. Júlia se oferece para secretariar Ana Virgínia no consultório. Nicole se sente desconfortável ao ver Paco com Bianca. Rebeca e Felipe discutem e o rapaz decide sair da casa da namorada. Bárbara comunica a Christian/Renato que Túlio morreu.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

A novela 'Um Lugar ao Sol' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

