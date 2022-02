'Um Lugar ao Sol': veja o resumo da novela desta terça (1º)

No capítulo desta terça-feira (1º) da novela "Um Lugar ao Sol", que vai ao ar hoje a partir das 20h35 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Nicole resolve contar a verdade a Santiago sobre o acidente de Bárbara,

Resumo Um Lugar ao Sol de hoje, terça-feira (1º); Nicole revela a verdade sobre o acidente de Bárbara

Nicole vê Bárbara desacordada. Rebeca se oferece para ir à delegacia com Felipe e Júlia. Rebeca deduz que foi Bárbara quem Júlia atropelou, depois que Túlio lhe conta sobre o acidente da irmã. Nicole culpa Christian/Renato pelo acidente de Bárbara.



Felipe fica atônito ao saber que Júlia atropelou Bárbara. Nicole conta a Cecília que Bárbara se jogou na frente do carro. Dr. Castilho garante à família que Bárbara irá se recuperar.



Nicole resolve contar a verdade a Santiago sobre o acidente de Bárbara, revelando ainda que a irmã já havia tentado se matar quando mais jovem. Christian/Renato se sente acuado quando Santiago avisa que Bárbara precisa do marido a seu lado.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

A novela ''Um Lugar ao Sol" vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn.