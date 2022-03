'Um Lugar ao Sol': veja o resumo da novela desta sexta-feira (4)

Christian/Renato assume a presidência da Redentor e Bárbara promete ao marido que vai ser uma nova mulher. Noca não aceita mais o apoio da Redentor, deixando Dalva e Geize preocupadas com o futuro do restaurante. Noca chama Christian/Renato de fraco e incapaz de se comprometer com o que sente.



Felipe critica Ana Virgínia por não querer dar o trabalho para Júlia. Cecília diz a Rebeca que viu Felipe com Flora. Ravi avisa a Christian/Renato que pediu demissão da Redentor e saiu do apartamento, deixando claro ao amigo que está saindo de sua vida.