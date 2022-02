'Um Lugar ao Sol': veja o resumo da novela desta sexta (4)

No capítulo desta sexta-feira (4) da novela "Um Lugar ao Sol", que vai ao ar de segunda a sábado a partir das 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Ravi flagra Christian/Renato com Bárbara.

Roney é levado da casa de Santiago pelos seguranças. Santiago diz a Érica que a única forma de Stephany ficar livre de Roney é indo à polícia. As filhas de Santiago descobrem que Stephany está trabalhando na casa do pai. Thaiane demonstra interesse por Ravi, e Lara incentiva. Ilana confessa a Rebeca que sentiu ciúmes de Gabriela.



Breno se hospeda na casa do pai. Érica exige que Stephany denuncie Roney para a polícia. Noca coloca as cartas para Lara e pergunta à neta se ela tem certeza de que Christian/Renato se separou.



Ravi diz a Lara que sente que Christian/Renato não é uma pessoa de confiança. Elenice flagra Christian/Renato beijando Lara e revela que ele continua casado. Lara acusa Christian/Renato de ter mentido para ela, e o rapaz acredita que ela esteja falando de sua identidade.

