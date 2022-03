'Um Lugar ao Sol': veja o resumo da novela desta quinta-feira (3)

Santiago diz a Érica que Bárbara tem uma questão mental séria. Santiago oferece a Christian/Renato a proposta de assumir a presidência da Redentor atrelada ao casamento com Bárbara.



Lara está desesperada no aeroporto aguardando Christian/Renato, com receio de vivenciar a mesma experiência que teve no passado com Christian.



Lara fica chocada ao ouvir Christian/Renato lhe propor seis meses de espera enquanto ele continua casado com Bárbara para não perder a presidência da Redentor. Lara termina com Christian/Renato e segue seu caminho para Buenos Aires.