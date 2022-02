'Um Lugar ao Sol': veja o resumo da novela desta quinta-feira (24)

No capítulo de quinta-feira (24) da novela 'Um Lugar ao Sol', que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Bárbara fica chocada ao saber que Christian/Renato foi esfaqueado

Resumo de 'Um Lugar ao Sol' de hoje, quinta (24)

Bárbara fica chocada ao saber que Christian/Renato foi esfaqueado e está no hospital. Lara fica sabendo por Mimi que Christian/Renato será operado. Bárbara reage com hostilidade ao ver Lara no hospital.



Rebeca percebe a preocupação de Ravi com Christian/Renato. Bárbara decide não denunciar mais Christian/Renato.



Noca procura Aníbal e os dois se beijam. Elenice tem uma crise de ansiedade ao saber que o filho corre risco de morte.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

A novela 'Um Lugar ao Sol' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

