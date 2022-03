'Um Lugar ao Sol': veja o resumo da novela desta quinta-feira (10)

No capítulo de quinta-feira (10) da novela 'Um Lugar ao Sol', que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Stephany liga para Christian/Renato, exigindo um novo encontro entre eles.

Resumo de 'Um Lugar ao Sol' de hoje, quinta (10)

Noca vê no jogo de cartas uma pessoa nova na vida de Lara. Ravi revela a Aníbal que não está apaixonado por Thaiane. Ana Virgínia fica chocada ao saber durante a sessão de terapia com Breno que o fotógrafo passou a noite com Júlia.



Ana Virgínia demite Júlia. Edgar e Júlia se reencontram no grupo de alcoólatras. Incentivado por Júlia, Edgar deixa um recado no celular de Cecília, dizendo que gostaria de rever a filha. Stephany liga para Christian/Renato, exigindo um novo encontro entre eles. Roney ameaça Stephany.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

A novela 'Um Lugar ao Sol' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn