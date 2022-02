'Um Lugar ao Sol': veja o resumo da novela desta quinta (3)

No capítulo desta quinta-feira (3) da novela "Um Lugar ao Sol", que vai ao ar de segunda a sábado a partir das 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Ravi flagra Christian/Renato com Bárbara.

Resumo Um Lugar ao Sol de hoje, quinta-feira (3); Ravi flagra Christian/Renato com Bárbara

Rebeca repreende Breno de forma dura e discute com Cecília. Ana Virgínia é contra a ideia de Felipe de pagar parte das dívidas do apartamento de Júlia. Lara não é compreendida por Mateus quando diz que não quer abrir mão do vínculo criado com Marie.



Ravi flagra Christian/Renato com Bárbara e se recusa a ouvir a explicação do amigo. Christian/Renato tenta convencer Bárbara a fazer o tratamento psiquiátrico. Felipe fica sabendo do paradeiro de Júlia. Rebeca não aceita as desculpas de Breno.



Felipe sugere a Júlia que se interne. Christian/Renato pede um tempo a Ravi para resolver sua situação com Bárbara. Roney invade a casa de Santiago e exige que Stephany volte para ele.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

A novela ''Um Lugar ao Sol" vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

