'Um Lugar ao Sol': veja o resumo da novela desta quinta (10)

No capítulo desta quinta-feira (10) da novela "Um Lugar ao Sol", que vai ao ar às 21h30 na Rede Globo, após o Jornal Nacional, Túlio flagra Rebeca beijando Felipe.

Lara se afasta de Christian/Renato. Christian/Renato chega em casa embriagado e discute com Bárbara. Ana Virgínia desarma a resistência de Bárbara em fazer terapia. Elenice diz a Teodoro que percebeu que o filho está apaixonado por Lara.



Mel vê Helena no atendimento on-line com Nicole, e pergunta à mãe o que ela estava falando com a namorada de Paco.



Helena avisa a Paco que Nicole sabe que eles foram casados. Paco termina seu namoro com Nicole. Felipe deixa Júlia na clínica. Túlio flagra Rebeca beijando Felipe.

Que horas começa Um Lugar ao Sol hoje?

A novela ''Um Lugar ao Sol" vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

